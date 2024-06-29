Milli judocu Muhammed Demirel, Paris 2024 kotası aldı

Milli judocu Muhammed Demirel, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli judocu Muhammed Demirel, Paris 2024 kotası aldı
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29 Haziran 2024 16:31
 Milli judocu Muhammed Demirel, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan alınan bilgiye göre, erkekler 66 kiloda mücadele eden Muhammed, Uluslararası Judo Federasyonu tarafından hazırlanan olimpik sıralama doğrultusunda kota aldı.

Muhammed'le beraber Paris 2024'te Türkiye'yi temsil edecek judocu sayısı 8'e yükseldi.

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