Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta yükümlülerle bir araya geldi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Bağımlılıkla mücadele seferberliği" kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı.



İl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Salonu'ndaki söyleşi öncesi Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayaalp'i denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerle buluşturduklarını söyledi.



Milli sporcuyu gençlere yol göstermesi amacıyla davet ettiklerini belirten Sevgili, katılımlarından dolayı Kayaalp'e teşekkür etti.



Kayaalp de bağımlılıkla mücadele gibi önemli bir etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.



Yükümlülere sporcunun nasıl yaşadığını, nerelerden geçtiğini, nasıl mücadele ettiğini anlatarak örnek olmak istediğini aktaran Kayaalp, "Herkese örnek olmamız gerekiyor. Bu ülkeye birçok başarı kazandırmış, Cumhuriyet tarihinin en çok madalya alan sporcusu olarak onlarla bir araya gelmek, onlarla bir şeyler paylaşmak, mesajlar verebilmek güzel." diye konuştu.



Söyleşide hayatını anlatan ve deneyimlerini paylaşan Kayaalp, yükümlülerin sorularını da cevapladı.





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