Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz'dan gümüş madalya!

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz'dan gümüş madalya!
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15 Şubat 2024 20:16
Son güncelleme 15 Şubat 2024 20:17
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya elde etti.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kilonun finalde Azerbaycanlı Mariya Stadnik'le karşılaştı.

Rakibine tuşla yenilen Evin Demirhan Yavuz, gümüş madalya kazandı.

Aynı kiloda bronz madalyaları ise bireysel sporcu Milana Dadasheva ile Bulgar Miglena Selishka elde etti.

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