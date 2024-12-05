İspanya'nın İbiza Adası'nda düzenlenen organizasyonda ilk turu bay geçen Ravza, sırasıyla Yashica Racharla (İngiltere), Amelie Maixnerova (Çekya), Maria Koriagina (Ukrayna), Malya Hoareau (Fransa) ve Siofra Flynn'i (İrlanda) eleyerek finale yükseldi.



Finalde, 1 numaralı seribaşı Bulgar Kaloyana Nalbantova ile karşılaşan Ravza, 21-16 ve 21-9'luk setlerle maçı 2-0 kaybederek Avrupa gençler ikincisi oldu.



Karışık çiftlerde mücadele eden Sinem ile Buğra ise Sofie Chong-James Song (İngiltere), Macarena Izquierdo-Yaidel Gil (İspanya), Kinga Stokfisz-Krzysztof Podkowınski (Polonya) ve Anastasiia Alymova-Serhii Marushchak (Ukrayna) çiftlerini geçerek adlarını yarı finale yazdırdı.



Fransa'dan Kathell Desmots-Chacun ile Thibault Gardon'a 2-1 (21-17, 14-21, 16-21) yenilen Sinem-Buğra ikilisi, bronz madalya elde etti.



Ravza tek kadınlarda, Sinem ile Buğra da karışık çiftlerde Türkiye'ye, Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'ndaki en iyi dereceleri getirdi.



