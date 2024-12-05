Milli badmintoncular, Avrupa şampiyonasında ilkleri başardı

Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Ravza Bodur tek kadınlarda gümüş, Sinem Yıldız ile Buğra Aktaş ise karışık çiftlerde bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli badmintoncular, Avrupa şampiyonasında ilkleri başardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2024 14:37
Son güncelleme 05 Aralık 2024 15:07
İspanya'nın İbiza Adası'nda düzenlenen organizasyonda ilk turu bay geçen Ravza, sırasıyla Yashica Racharla (İngiltere), Amelie Maixnerova (Çekya), Maria Koriagina (Ukrayna), Malya Hoareau (Fransa) ve Siofra Flynn'i (İrlanda) eleyerek finale yükseldi.

Finalde, 1 numaralı seribaşı Bulgar Kaloyana Nalbantova ile karşılaşan Ravza, 21-16 ve 21-9'luk setlerle maçı 2-0 kaybederek Avrupa gençler ikincisi oldu.

Karışık çiftlerde mücadele eden Sinem ile Buğra ise Sofie Chong-James Song (İngiltere), Macarena Izquierdo-Yaidel Gil (İspanya), Kinga Stokfisz-Krzysztof Podkowınski (Polonya) ve Anastasiia Alymova-Serhii Marushchak (Ukrayna) çiftlerini geçerek adlarını yarı finale yazdırdı.

Fransa'dan Kathell Desmots-Chacun ile Thibault Gardon'a 2-1 (21-17, 14-21, 16-21) yenilen Sinem-Buğra ikilisi, bronz madalya elde etti.

Ravza tek kadınlarda, Sinem ile Buğra da karışık çiftlerde Türkiye'ye, Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'ndaki en iyi dereceleri getirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery