Milli atlet Aras Kaya, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Milli atlet Aras Kaya'dan İrlanda'da gümüş madalya
Milli atlet Aras Kaya, Avrupa Kros Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.
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12 Aralık 2021 17:26
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