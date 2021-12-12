Milli atlet Aras Kaya'dan İrlanda'da gümüş madalya

Milli atlet Aras Kaya, Avrupa Kros Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atlet Aras Kaya'dan İrlanda'da gümüş madalya
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12 Aralık 2021 17:26
Milli atlet Aras Kaya, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

 


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