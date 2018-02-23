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Milan'dan Arsenal yorumu! ''Onlar için üzüldük''

Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Arsenal hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan'dan Arsenal yorumu! ''Onlar için üzüldük''
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23 Şubat 2018 17:22
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli olurken en heyecan verici eşleşmelerden birisi hiç şüphesiz Milan - Arsenal oldu. Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli ise kuranın ardından ilginç açıklamalarda bulundu.

''DAHA İLERİ GİTME ŞANSLARI VARDI''

İtalya basınına kurayı değerlendiren Mirabelli, ''Arsenal için üzüldüm. Çünkü bu turnuvada daha ileri gitme şansları vardı. Milan - Arsenal güzel bir final olabilirdi. Kuranın ardından suratlarını düşük gördüm ama mutlu olmalılar, güzel bir eşleşme oldu'' diye konuştu.

Milan ile Arsenal, son 16 turu ilk maçında 8 Mart tarihinde İtalya'da karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 15 Mart'ta Londra'da oynanacak.



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