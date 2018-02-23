UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli olurken en heyecan verici eşleşmelerden birisi hiç şüphesizoldu. Milan Sportif Direktörüise kuranın ardından ilginç açıklamalarda bulundu.İtalya basınına kurayı değerlendiren Mirabelli, ''Milan - Arsenal güzel bir final olabilirdi. Kuranın ardından suratlarını düşük gördüm ama mutlu olmalılar, güzel bir eşleşme oldu'' diye konuştu.Milan ile Arsenal, son 16 turu ilk maçında 8 Mart tarihinde İtalya'da karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 15 Mart'ta Londra'da oynanacak.