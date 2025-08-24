Milan Skriniar: 'Tüm rakiplere zorluk yaratırız'

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, sahalarında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"TÜM RAKİPLERE ZORLUK YARATIRIZ"



Aldıkları galibiyetin önemine değinen Slovak stoper, "Bugün aldığımız 3 puan çok değerliydi. Herkes performans olarak çok iyiydi. Hem toplu hem de topsuz oyunda çok iyiydik. Böyle oynamaya devam edersek tüm rakiplere zorluk yaratırız." dedi.



TARAFTAR AÇIKLAMASI



Taraftarların desteğine de özel vurgu yapan Skriniar, "Bugün herkes çok iyi atak yaptı, çok iyi savunma yaptı. Taraftarımız da bizi çok iyi şekilde motive etti. Onların önünde oynamak her zaman fantastik ve harika. Böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.