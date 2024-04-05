Milan'dan Joshua Zirkzee'ye 50 milyon euro!

Serie A ekibi Bologna'da forma giyen Joshua Zirkzee gösterdiği performansla Avrupa devlerinin listesine girdi.



Bu doğrultuda La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, 22 yaşındaki golcü oyuncu için harekete geçti.



50 MİLYON EURO TEKLİF



Serie A devinin Zirkzee'yi 50 milyon euro ve şu anda Bologna'da kiralık oynayan oyuncusu Alexis Saelemaekers'in bonservisi karşılığında kadrosuna katmak istediği ifade edildi.



BOLOGNA'NIN İSTEĞİ BELLİ OLDU



Haberde, Bologna'nın yıldız oyuncu için 75 milyon euro bonservis istediği belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Zirkzee bu sezon Bologna formasını 31 maçta giyerken 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.





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