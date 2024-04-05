Milan'dan Joshua Zirkzee'ye 50 milyon euro!

Milan, Bologna'da forma giyen 22 yaşındaki golcü oyuncu Joshua Zirkzee'yi 50 milyon euro ve Alexis Saelemaekers'in bonservisi karşılığında kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan'dan Joshua Zirkzee'ye 50 milyon euro!
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05 Nisan 2024 22:02
Serie A ekibi Bologna'da forma giyen Joshua Zirkzee gösterdiği performansla Avrupa devlerinin listesine girdi.

Bu doğrultuda La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, 22 yaşındaki golcü oyuncu için harekete geçti.

50 MİLYON EURO TEKLİF

Serie A devinin Zirkzee'yi 50 milyon euro ve şu anda Bologna'da kiralık oynayan oyuncusu Alexis Saelemaekers'in bonservisi karşılığında kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

BOLOGNA'NIN İSTEĞİ BELLİ OLDU

Haberde, Bologna'nın yıldız oyuncu için 75 milyon euro bonservis istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Zirkzee bu sezon Bologna formasını 31 maçta giyerken 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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