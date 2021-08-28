Mikel Arteta: 'Benim için artık bir gurur meselesi'

İngiltere Premier Lig'de yeni sezona 3 maçta 0 puan ve 0 gol ile başlayan Arsenal'de eleştirilerin odak noktasındaki isim Mikel Arteta, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Arteta, "Gerçekten acı çekiyorum. Maça gayet iyi başlamıştık. İlk golde oyunu enine genişlettiler ve ortayı yeterince iyi savunamadık, 1-0 geriye düştük. Bence City'nin attığı ikinci golde Calum Chambers'ın yüzüne açıkça dirsek atıldı. Sonra kırmızı kart gördük. Ardından çıkmamız gereken bir dağ vardı." ifadelerini kullandı.



Granit Xhaka'nın kırmızı kartıyla ilgili yorum yapan Arteta, "Hakemin verdiği karara katılmıyorum. Takımım acı çektiği için kızgınım." dedi.



"OYUNCULAR DA SORUMLULUK ALMALI"



Manchester deplasmanına gelen 3.000 taraftarından özür dileyen Arteta, "Onlara hak ettiği sonucu veremediğimiz için üzgünüm. Bunu düzeltmek zorundayım. Birçok oyuncu da sorumluluk almalı ve işe başlamalı. Zihinlerimizi tazelemeliyiz. Birkaç hafta gerçekten çok zor geçti. Artık bu mücadeleyle yüzleşmek zorundayız." açıklamasını yaptı.



"BENİM İÇİN GURUR MESELESİ"



İspanyol teknik adam, "Arsenal'de bu durumu değiştirmek benim için artık bir gurur meselesi. 3 haftada çok zor durumlar yaşadık. Milli maç arasında sakat oyuncularımız yetişecek ve bu durum bize büyük fayda sağlayacak. Umut ediyorum ki Arsenal'i bu sezon iyi yerlere getireceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



