Miguel Mendez Martinez: 'Taraftar desteğiyle her şey kolaylaştı'

30. Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet'in başantrenörü Miguel Mendez Martinez, ÇİMSA ÇBK Mersin'in ilk yarıda etkili oynamasıyla finalin zor geçtiğini söyledi.
Martinez, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 104-77 yendikleri maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İkinci yarıda defansımızı oturttuk. Defansta daha iyi oynadık. İlk yarıda zor atışları sayıya çevirdiler ancak ikinci yarıda şutları kaçırdılar. Hücum temposunu artırarak öz güven tazeledik." ifadelerini kullandı.
İlk ve ikinci devre arasında ne değiştiği sorusu üzerine Martinez, "Her zaman yüzde 100 ile oynayamazsınız. Biz de insanız. Her maç elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncular nasıl bazen basit şutları kaçırıyorsa biz de antrenörler olarak yanlış kararlar verebiliyoruz. Fakat taraftarımızın desteğiyle her şey daha kolaylaştı." yanıtını verdi.
