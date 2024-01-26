Miguel Crespo'ya La Liga'dan 3 teklif

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'nun taliplileri artıyor.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
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Miguel Crespo'ya La Liga'dan 3 teklif
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26 Ocak 2024 15:24
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerden Miguel Crespo'ya İspanya'dan bir kulüp daha talip oldu.

La Liga'da kümede kalma savaşı veren ve son sırada bulunan Almeira, Crespo'nun şartlarını sordu.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Katar'dan da bir kulüp olmak üzere oyuncunun menajeri 4-5 takımdan Fenerbahçe'ye teklif getirdi.

Fenerbahçe'den yaklaşık 1 milyon Euro yıllık ücreti olan Crespo, bu rakamın aşağısını kabul etmeyeceğini iletti.

CADIZ VE GRANADA DA İSTEDİ

Öte yandan, La Liga'dan Cadiz ve Granada da Crespo için Fenerbahçe ile el sıkıştı ancak Portekizli oyuncunun istediği maaş yüksek geldi. 

 
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