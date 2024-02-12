Mete Vardar: 'Büyükekşi, Beşiktaş'a uzak değilim' dedi'

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'deki 8 değerli takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde yer aldığını belirten Mete Vardar, kupada eşleştikleri Konyaspor'u en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade etti.
Türkiye Kupası'nı çok önemsediklerinin altını çizen Vardar, "Kupayı bundan önce 10 kez kazandık, 11. kez müzemize götürmek istiyoruz. Her maç önemli. Konyaspor maçını iyi bir futbolla kazanıp yarı finale yükselmek istiyoruz. Olası yarı finalde MKE Ankaragücü de gelebilir, Fenerbahçe de gelebilir. Hepsi değerli finaller. Yarı finalde ilk maçı deplasmanda ikinci maçı evimizde oynayacağız. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.
Kura çekimi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle yaptıkları görüşmeye de değinen Vardar, şunları söyledi:
"Mehmet Büyükekşi'yle sadece Beşiktaş ile ilgili değil, Türk futboluyla ilgili konuştuk. Belli konularda güven eksikliği olduğunu söyledik. Biz burada Beşiktaş'ı temsil ediyoruz ama aynı zamanda taraftarız, taraftarların taleplerini biliyoruz. Evlerimizde de Beşiktaş konuşuyoruz. İletişim oluşturmamız lazım. Çok değerli bir toplantı yaptığımızı düşünüyoruz. Türk futbolundaki konuları gündeme getirdik. Sayın başkan da bunları not aldı, değerlendireceğini söyledi. Türk futbolunun genel konusu güven eksikliği. Sadece sportif değil, sosyal konularla ilgili de konuştuk. Semih Kılıçsoy'un boynuna dirsek atılması, Pendikspor maçında 45 metre ileriden taç atışı kullanılması, Sivasspor maçındaki VAR hakeminin müdahalesi gibi yüzlerce konu var. Kendisi bize Beşiktaş Kulübüne uzak olmadığını ifade etti. Türk futbolu için, yarınlarımız için güzel bir toplantı oldu. Hasan Arat başkanımız ve 13 kişilik yönetim kurulumuzun ikinci ayı. Türk futboluna büyük katkılarımız olacaktır. Onur Göçmez asbaşkanımızla beraber TFF ilişkilerini biz yöneteceğiz. Bugün bir başlangıçtı ve önemli olduğunu düşünüyorum."
Trendyol Süper Lig'deki 8 değerli takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde yer aldığını belirten Mete Vardar, kupada eşleştikleri Konyaspor'u en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade etti.
Türkiye Kupası'nı çok önemsediklerinin altını çizen Vardar, "Kupayı bundan önce 10 kez kazandık, 11. kez müzemize götürmek istiyoruz. Her maç önemli. Konyaspor maçını iyi bir futbolla kazanıp yarı finale yükselmek istiyoruz. Olası yarı finalde MKE Ankaragücü de gelebilir, Fenerbahçe de gelebilir. Hepsi değerli finaller. Yarı finalde ilk maçı deplasmanda ikinci maçı evimizde oynayacağız. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.
Kura çekimi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle yaptıkları görüşmeye de değinen Vardar, şunları söyledi:
"Mehmet Büyükekşi'yle sadece Beşiktaş ile ilgili değil, Türk futboluyla ilgili konuştuk. Belli konularda güven eksikliği olduğunu söyledik. Biz burada Beşiktaş'ı temsil ediyoruz ama aynı zamanda taraftarız, taraftarların taleplerini biliyoruz. Evlerimizde de Beşiktaş konuşuyoruz. İletişim oluşturmamız lazım. Çok değerli bir toplantı yaptığımızı düşünüyoruz. Türk futbolundaki konuları gündeme getirdik. Sayın başkan da bunları not aldı, değerlendireceğini söyledi. Türk futbolunun genel konusu güven eksikliği. Sadece sportif değil, sosyal konularla ilgili de konuştuk. Semih Kılıçsoy'un boynuna dirsek atılması, Pendikspor maçında 45 metre ileriden taç atışı kullanılması, Sivasspor maçındaki VAR hakeminin müdahalesi gibi yüzlerce konu var. Kendisi bize Beşiktaş Kulübüne uzak olmadığını ifade etti. Türk futbolu için, yarınlarımız için güzel bir toplantı oldu. Hasan Arat başkanımız ve 13 kişilik yönetim kurulumuzun ikinci ayı. Türk futboluna büyük katkılarımız olacaktır. Onur Göçmez asbaşkanımızla beraber TFF ilişkilerini biz yöneteceğiz. Bugün bir başlangıçtı ve önemli olduğunu düşünüyorum."