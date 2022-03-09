AHMET ÇAKAR'IN TEPKİSİ

"Noldu Servet Yardımcı? Sözüm ona operasyon yapıyordun. Bak yaprak dökümü başladı. Mete Kalkavan da tetikçi olmamak için hakemliği bıraktı. Artık sen ve ortakların sahaya çıkar, hakemlik yaparsınız. Yazık bir de Türkiye'yi UEFA'da temsil ediyorsun...." ifadelerini kullandı.





KALKAVAN'IN KARDEŞİNDEN PAYLAŞIM

MHK'DE NELER OLMUŞTU?

Mete Kalkavan hakemliği bırakma kararı aldı. Tecrübeli hakem kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.NTV'nin haberine göre, 43 yaşındaki Mete Kalkavan'ın, liste dışı bırakılmamasına rağmen bu kararı alması şaşkınlık yarattı.2013'te FIFA kokartı takan Kalkavan, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 14 maça çıkmıştı.Mete Kalkavan'ın ardından paylaşım yapan Ahmet ÇakarTürkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.