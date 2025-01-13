Mesut Çebi: 'Bu çirkin olayı en güçlü şekilde kınıyoruz'

Türkkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Bingöl'de hentbol karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatılmış olup, gözlemci ve hakem raporları da titizlikle incelenecek ve disiplin kurulumuz tarafından sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" dedi.



Hentbol Kadınlar 2'nci Lig müsabakasında Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü ile Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü, Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Play-Off hakkı için büyük önem taşıyan maç, 27-27'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları ile teknik heyetleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, tribünlerde yer alan kişilerin de olaya dahil olduğu iddia edildi. Sporcular, darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.



Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yayımladı.



Yaşanan olayların sporun dostluk ve kardeşlik değerlerine aykırı olduğunu ifade eden Çebi, "Hafta sonu oynanan Hentbol Kadınlar 2. Lig müsabakası ardından yaşanan şiddet olaylarını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu olaylar sporun barış, dostluk ve kardeşlik değerlerine tamamen aykırıdır ve asla kabul edilemez. Türkiye Hentbol Federasyonu olarak bu çirkin olayı en güçlü şekilde kınıyoruz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatılmış olup, gözlemci ve hakem raporları da titizlikle incelenecek ve disiplin kurulumuz tarafından sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için kararlılığımızı bir kez daha ifade ederken, tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hentbol camiası olarak, spor sahalarında şiddete karşı duruşumuzu her koşulda sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.



