Messi yok ama Arjantin var!

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, Messi'nin yer almadığı maçta Bolivya'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Messi yok ama Arjantin var!
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13 Eylül 2023 01:31
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, deplasmanda Bolivya'ya konuk oldu.

Hernando Siles Stadı'nda oynanan maçı Arjantin 3-0 kazanarak üst üste 12. maçını kazanmayı başardı.

Maçın 31. dakikasında Enzo FErnandez'le öne geçen Arjantin 42'de Tagliafico ve 83'te Nico Gonzalez'in golleriyle galibiyete gitmesini bildi.

Mücadelede Lionel Messi ise dinlendirildiği gerekçesiyle forma giymedi.

Bu sonuçla Arjantin Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu'nda 2'te 2 yaptı. Bolivya ise henüz puanla tanışamadı.

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