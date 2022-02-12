Messi'ye karşı oynayan ilk Türk kaleci: Doğan Alemdar

Rennes'in sezon başında Kayserispor'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer ettiği 19 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, performansıyla beğenildi. Genç kaleci PSG'ye karşı forma giyerek bir ilki başardı. Genç yıldız, dünyanın en önemli futbolcularından biri olarak gösterilen Lionel Messi'ye karşı forma giyen ilk Türk kaleci oldu.



Fransa'nın ünlü gazetesi L'Euipe, PSG-Rennes maçının performans notlarında Doğan Alemdar'a 5 puan verdi. Genç eldiven performans puanlarında Messi'yi geride bıraktı. Arjantinli yıldız 4 puan alabildi.



Maçın en çok puan alan ismi ise Rennes'den Omari oldu. Fransız ekibinin stoperi 7 puan aldı. Doğan Alemdar bu sezon 7 maçta görev aldı. 8 gol yerken 2 kez de kalesini gole kapattı. PSG, Fransa Ligi'nde 59 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Rennes ise 37 puanla 5. sırada yer alıyor.













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