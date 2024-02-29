Mert Hakan Yandaş'dan olay paylaşım

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş'dan olay paylaşım
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29 Şubat 2024 23:02
Son güncelleme 29 Şubat 2024 23:03
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü maçı sonrası sosyal medya düşen video sebebiyle eleştiri aldı. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne kaybettiği maçın ardından Mert Hakan'ın sosyal medyaya bir videosu düştü.

Video sebebiyle eleştirilen Yandaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Mert Hakan Yandaş yaptığı paylaşımda, "Engeller, algılar, saldırılar".. Vazgeçmek yok. Bu taraftara Bağdat Caddesinde şampiyonluk kutlaması yaşatmak için mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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