Mert Günok: "Böyle rakipler önemli"

A Milli Takım kalecisi Mert Günok, Macaristan karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Günok: 'Böyle rakipler önemli'
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23 Mart 2024 01:03
A Milli Takım kalecisi Mert Günok, Macaristan maçının ardından görüşlerini aktardı.

Mert Günok, "Güzel bir maç oldu izleyenler için. Kazanmak isterdik ama bizim için güzel bir test oldu. Açıklarımızı görme fırsatımız oldu. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Avrupa Şampiyonası öncesi böyle takımlarla oynamak önemli. Yenildiğimiz için üzgünüz. Avusturya maçına galip gelmek için çıkacağız." dedi.

Deneyimli file bekçisi, ayrıca, "Eksiklerimizi görmek için bu hazırlık maçlarını oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda kolay rakipler olmayacak. Kolay maçlar olmayacak. Eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Takımda arkadaşlık adına güzel bir hava var. Herkes heyecanla Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor." sözlerini sarf etti.

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