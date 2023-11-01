Merkezefendi'den pota altına takviye

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan 24 yaşındaki oyuncu Berke Atar'ı kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Merkezefendi'den pota altına takviye
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01 Kasım 2023 14:52
Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta galibiyet alamayan tek takım olarak puan tablosunda dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan 24 yaşında, 2.13 boyundaki pivot Ragıp Berke Atar'ı transfer etti.

Banvit altyapısından yetişip Teksüt Bandırma, MZT Skopje, Galatasaray ve Darüşşafaka'da oynadıktan sonra sezon başında Manisa BŞB'yle anlaşan oyuncu, Başkan Veli Deveciler'in katıldığı törenle imza attı.

 
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