Merkezefendi Belediyespor deplasmanda galip

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-81 yendi.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 5, Franke 25, Starks 11, Emircan Koşut 2, Bruinsma 5, Ata Kahraman, Yesukan Onar, Sajus 17, Arda Berk Kaya 2, Love 10, Zagorac 4
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 9, Egemen Güven 12, Egehan Arna 14, McLemore 6, Moody 21, Arca Tülüoğlu, Cook 6, Bleijenbergh 21, Newman, Metin Türen
1. Periyot: 30-30
Devre: 53-53
3. Periyot: 65-66
Beş faulle çıkan: 36.25 Cook (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 5, Franke 25, Starks 11, Emircan Koşut 2, Bruinsma 5, Ata Kahraman, Yesukan Onar, Sajus 17, Arda Berk Kaya 2, Love 10, Zagorac 4
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 9, Egemen Güven 12, Egehan Arna 14, McLemore 6, Moody 21, Arca Tülüoğlu, Cook 6, Bleijenbergh 21, Newman, Metin Türen
1. Periyot: 30-30
Devre: 53-53
3. Periyot: 65-66
Beş faulle çıkan: 36.25 Cook (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
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