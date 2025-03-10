Merkezefendi Belediyespor deplasmanda galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-81 mağlup etti. - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 81 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 89

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Merkezefendi Belediyespor deplasmanda galip
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10 Mart 2025 01:19
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-81 yendi.
Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 5, Franke 25, Starks 11, Emircan Koşut 2, Bruinsma 5, Ata Kahraman, Yesukan Onar, Sajus 17, Arda Berk Kaya 2, Love 10, Zagorac 4

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 9, Egemen Güven 12, Egehan Arna 14, McLemore 6, Moody 21, Arca Tülüoğlu, Cook 6, Bleijenbergh 21, Newman, Metin Türen

1. Periyot: 30-30

Devre: 53-53

3. Periyot: 65-66

Beş faulle çıkan: 36.25 Cook (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)


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