Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı ve İtalya'ya özel bir uçakla dönüşü planlandı.



TuttoSport'ta yer alan habere göre; Türk milli yıldız Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Türk Milli Takımı'ndan pozitif test sonucu nedeniyle ayrılan oyunculardan biri de Merih Demiral'dı. Milli takımımızın oynadığı 3 karşılaşmada da forma giyemeyen Merih'in, tekrar eden test sonuçlarının tamamının pozitif çıktığı da belirtildi.



Merih Demiral'ın İstanbul'daki süreci boyunca bir otel odasında izolasyon altında kaldı ve takım arkadaşlarıyla temas etmedi. Merih Demiral'ın üç maçta da forma giymemesinin nedeni olarak koronavirüs test sonuçları gösterildi. Merih için son ana kadar negatif test sonuçları beklendi ancak değişim olmadı.



Merih Demiral için Juventus iki plan hazırladı. İlkinde test sonuçları negatif çıkana kadar İstanbul'da beklemesiydi. Ancak Juventus, Cristiano Ronaldo için kullandığı özel bir ambulans uçağı Merih Demiral için gönderme planı uygulanmasına karar verildi.



Milli yıldızımızın Napoli ve Genoa maçlarında oynayamayacağı, en erken 18 Nisan'daki Atalanta maçında oynayabileceği vurgulandı.



