Menemen yeniden yarışa ortak oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Somaspor'u 3-2 yenen Menemen Futbol Kulübü, 2'de 2 yaparak yeniden zirve yarışına ortak oldu. Önceki hafta deplasmanda lider Şanlıurfaspor'u 4-3 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler seri yakalamayı başardı. Üst üste gelen galibiyetlerle 20 puana yükselen İzmir ekibi 4'üncü basamağa çıktı ve lideri 3 puan geriden takibini sürdürdü.



Teknik direktör Özden Töraydın, 2 haftada zorlu maçlar oynadıklarını söyledi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmaları galibiyetle bitirmenin çok önemli olduğuna vurgu yapan Töraydın, "Son haftalarda iyi bir oyun ritmi yakaladık. Şu anda hedeflediğimiz noktadayız. Bu ritmi biraz daha artırırsak üst sıralardaki yerimizi korumayı başarırız. İki-üç takım dışında herkesin puanları çok yakın. Bu noktada istikrar büyük önem kazanıyor. Karşımızdaki tüm rakipler farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor" dedi.

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