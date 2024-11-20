Menemen FK telafi edecek

Somaspor yenilgisini unutturmak isteyen Menemen FK, Diyarbekirspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Menemen FK telafi edecek
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20 Kasım 2024 13:15
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Somaspor'a 3-1 kaybedip şampiyonluk yarışında darbe yiyen Menemen Futbol Kulübü, telafi peşinde koşacak.

Bu hafta düşme hattında yer alan Diyarbekirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Somaspor mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi. Futbolda kayıpların yaşanabileceğini belirten deneyimli teknik adam, "Son maçımızda alınan sonuçla hepimiz üzüldük. Ancak yarışta bunlar doğal. Önemli olan gereken dersleri çıkarmak. Zorlu bir yolumuz var. Bu yolda en iyi şekilde mücadele etmeliyiz. Diyarbakır'da kazanıp tekrar yarışın içinde iddialı konuma geleceğiz" dedi.
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