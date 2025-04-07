Menemen FK, hedeflerine yaklaştı

Menemen Futbol Kulübü, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Diyarberikspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK, hedeflerine yaklaştı
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07 Nisan 2025 17:07
Son güncelleme 07 Nisan 2025 17:10
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Diyarberikspor'u 2-0 yenen Menemen Futbol Kulübü, Play-Off yolunda işini sağlama aldı.

Giresunspor'u da önceki hafta yenip 2'de 2 yapan sarı-lacivertliler 58 puana yükselip 4'üncü sırada kaldı. Bitime 4 maç kala 7'nci sıradaki Karacabey Belediyespor'un 9 puan önünde yer alan İzmir ekibi, Play-Off için geri sayıma geçti.

EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, kalan maçları da kazanıp yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerini söyledi. Hedeflerinin bir üst lig olduğunu belirten Basatemür, "Normal sezonu hedeflediğimiz konumda bitirmeye yakınız. Gelen galibiyetler bizim adımıza çok önemli oldu" dedi.

 
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