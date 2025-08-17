Menemen FK genç kanadı resmen açıkladı!

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü transfere hız verdi.



Adana 01 FK'dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan, Kuşadasıspor'dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran'ı kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'dan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağan Taş'la da sözleşme imzaladı.



Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Gaziantep FK'dan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağan Taş ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Çağan Taş'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.