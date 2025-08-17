17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Menemen FK genç kanadı resmen açıkladı!

Menemen FK, Gaziantep FK'den 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağan Taş'la sözleşme imzaladı.

calendar 17 Ağustos 2025 13:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü transfere hız verdi.

Adana 01 FK'dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan, Kuşadasıspor'dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran'ı kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'dan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağan Taş'la da sözleşme imzaladı.

Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Gaziantep FK'dan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağan Taş ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Çağan Taş'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
