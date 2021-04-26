Menajeri açıkladı: 'Bruma'ya Türkiye'den teklif var'

PSV Eindhoven'dan kiralık olarak Olympiakos forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızlarından Bruma'nın geleceğiyle ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi. Menajer Catio Balde, Portekizli oyuncu için Türkiye'den teklif olduğunu belirtti.
Hollanda basınına konuşan Balde, "Bruma'yı isteyen çok kulüp var, ona inanılmaz bir ilgi var. Özellikle Almanya, İspanya ve Türkiye'den teklifler var. Tabii ki kararı Olympiakos verecek, isterlerse satın alma opsiyonunu kullanıp onu alabilirler. Eğer onlar bunu düşünmezse, PSV oyuncunun geleceğine karar verecek." ifadelerini kullandı.
SATIN ALMA MADDESİ, 7 MİLYON EURO
Öte yandan Olymiakos'un PSV Eindhoven ile yaptığı kiralama anlaşmasında 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu kaydedildi.
Yunanistan'da 27 maça çıkan Bruma, 6 gol ve 3 asistlik performans sergilerken, şampiyonluk yaşadı.
Hollanda basınına konuşan Balde, "Bruma'yı isteyen çok kulüp var, ona inanılmaz bir ilgi var. Özellikle Almanya, İspanya ve Türkiye'den teklifler var. Tabii ki kararı Olympiakos verecek, isterlerse satın alma opsiyonunu kullanıp onu alabilirler. Eğer onlar bunu düşünmezse, PSV oyuncunun geleceğine karar verecek." ifadelerini kullandı.
SATIN ALMA MADDESİ, 7 MİLYON EURO
Öte yandan Olymiakos'un PSV Eindhoven ile yaptığı kiralama anlaşmasında 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu kaydedildi.
Yunanistan'da 27 maça çıkan Bruma, 6 gol ve 3 asistlik performans sergilerken, şampiyonluk yaşadı.
🗣 BRUMA
"Galatasaray'a transfer olabilmek benim için çok önemli bir adımdı. Fatih Terim'den de çok şeyler öğrendim"https://t.co/fOCLJrKA9U
— Sporx (@sporx) March 11, 2021