Menajeri açıkladı: "Bruma'ya Türkiye'den teklif var"

Galatasaray'ın eski oyuncularından Bruma için konuşan menajeri Catio Balde, Türkiye'den teklifler aldıklarını söyledi.

Abone Ol
Menajeri açıkladı: 'Bruma'ya Türkiye'den teklif var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2021 22:00
PSV Eindhoven'dan kiralık olarak Olympiakos forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızlarından Bruma'nın geleceğiyle ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi. Menajer Catio Balde, Portekizli oyuncu için Türkiye'den teklif olduğunu belirtti.

Hollanda basınına konuşan Balde, "Bruma'yı isteyen çok kulüp var, ona inanılmaz bir ilgi var. Özellikle Almanya, İspanya ve Türkiye'den teklifler var. Tabii ki kararı Olympiakos verecek, isterlerse satın alma opsiyonunu kullanıp onu alabilirler. Eğer onlar bunu düşünmezse, PSV oyuncunun geleceğine karar verecek." ifadelerini kullandı.

SATIN ALMA MADDESİ, 7 MİLYON EURO

Öte yandan Olymiakos'un PSV Eindhoven ile yaptığı kiralama anlaşmasında 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu kaydedildi.

Yunanistan'da 27 maça çıkan Bruma, 6 gol ve 3 asistlik performans sergilerken, şampiyonluk yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.