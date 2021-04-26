Menajeri açıkladı: 'Bruma'ya Türkiye'den teklif var'

🗣 BRUMA



"Galatasaray'a transfer olabilmek benim için çok önemli bir adımdı. Fatih Terim'den de çok şeyler öğrendim"https://t.co/fOCLJrKA9U



— Sporx (@sporx) March 11, 2021

PSV Eindhoven'dan kiralık olarak Olympiakos forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızlarından Bruma'nın geleceğiyle ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi. Menajer Catio Balde, Portekizli oyuncu için Türkiye'den teklif olduğunu belirtti.Hollanda basınına konuşan Balde, "." ifadelerini kullandı.Öte yandan Olymiakos'un PSV Eindhoven ile yaptığı kiralama anlaşmasında 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu kaydedildi.Yunanistan'da 27 maça çıkan Bruma, 6 gol ve 3 asistlik performans sergilerken, şampiyonluk yaşadı.