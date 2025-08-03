Memik Yılmaz'dan Galatasaray açıklaması!

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde dün gerçekleştirilen antrenmana kulüp yöneticileri ile taraftarlarda katıldı. Taraftarlar teknik heyet, futbolcular ve kulüp başkanı Memik Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulundu. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman öncesinde Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, açıklamalarda bulundu.Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, yeni sezonda taraftarların desteğini beklediklerini ifade etti. Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile karşılaşacakları maç ile ilgili de kazanmak istediklerini kaydeden Yılmaz,dedi.Memik Yılmaz, yeni sezon ile ilgili iyi dileklerde bulunarak, hakemlerin Türk olmasını istediklerini söyledi.Yılmaz, nokta transferler için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek,diye konuştu.