Mehmet Yeşil'den Galatasaray itirafı

Erganispor'da futbola başlayan ve Trabzonspor altyapısına transfer olan Mehmet Yeşil, bordo mavili ekipte profesyonel oldu. Trabzonspor'da kısa bir süre oynayan Yeşil, 2015-2016 sezonunda sadece Kasımpaşa'ya karşı 45 dakika forma giydi. Ofspor macerasının ardından yıldızının parlayacağı İstanbulspor'a transfer olan genç savunmacı, İstanbul ekibiyle geçen sene Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Avrupa ve Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken 24 yaşındaki genç savunmacı, hedefleriyle ilgili konuştu.Ortaokula gidiyordum. Orada sınıflar arası turnuva vardı. Beden eğitimi öğretmenim beni gördü. "Erganispor takımı var" diye önermişti. Ben takım işlerinden anlamıyordum. O öyle bir şey söyleyince bende ailemden habersiz o sırada ablamdan 5 TL yol parası almıştım. Köyde yaşıyordum. Koşa koşa gidip dolmuşa bindim, seçmelere katıldım. Kaleci olarak beğendiler beni. Sonra beni maçın ikinci yarısında forvet olarak oynattılar. Beğenip, beni forvet olarak aldılar. Hem kaleci hem de forvet olarak beğenip, "Seni forvet olarak alıyoruz, ona göre" dediler. Küçüktüm, tek başıma böyle bir maceraya giriştiğim için eve dönünce abim kulağımı çekmişti. Ama sonrasında hepsi destek oldu.Erganispor altyapısında işler iyi gidiyordu. Yerel liglerde hep şampiyon oluyorduk. Oradaki son senemde Malatya'da yerel lig yarı finalleri oynanıyordu. Trabzon İdmanocağı'nın hocası benim ve Yusuf Yazıcı'nın menajeri olan Adem Cebeci'ydi. Onlarla maçımız vardı. 1-0 öndeydiler, ben forvet oynuyordum. O maçta duran toptan kafayla 2 gol attım. Orada beni gördü ve beğendi. Allah razı olsun çok ısrarcı oldu aileme. Yaşım küçüktü. Ailem ona güvendi, iyi ki de güvenmişler. O beni götürdü ve Trabzonspor altyapısına önerdi. Bayağı bir mücadele etti. 14 yaşındaydım, hayatımda ilk defa ailemden ayrılmıştım. Adem abi olmasa herhalde yapamazdım. Bana babalık ve ağabeylik yaptı. Eşiyle beraber beni aile olarak orada korudular. Eğitimime yardımcı oldular. Onlar sayesinde bu yolu yürümüş oldum.Trabzonspor, bizim dönemimizde çok kötü bir süreçten geçiyordu. Yanılmıyorsam o sene 32 Transfer yapılmıştı. Hami hocayla çok çalışma fırsatım olmadı. Ersun hocayla sadece 2 antrenman yaptım. Beni A takıma alan zamanın altyapı koordinatörü olan Sadi Tekelioğlu'ydu. Ben, Yusuf Yazıcı, Muhammet Beşir gibi altyapıda göze çarpan isimleri almıştı Sadi Hoca. Hami Mandıralı geldiği zaman A takımdaki ilk antrenmanda ilk işi beni altyapıya geri göndermek olmuştu. Hami hoca hakkında bir şey söyleyemem çünkü çalışmadım. Ersun hocayla 2 antrenman yapmıştım ama Ersun hocanın tarzını beğeniyordum. Trabzonspor çok güzel bir kulüp gerçekten. Herkesin oraya gitme gibi bir şansı varsa gitmeli. Türkiye'nin en büyük 4 kulübünden biri. Halkı ve taraftarı çok iyi. Hayatımın en güzel yılları orada geçti. Ben Trabzonspor'dan ayrılmadım, gönderildim. Trabzonspor kulübü ve camiası tarafından değil kişiler tarafından Oraya Ersun hocayla beraber altyapı koordinatörü Cem Bağcı gelmişti. O geldiği zaman 3. haftaydı sanırım. O arada U19 Milli Takım'la Avrupa Şampiyonasına gidecektim. Orada beni kadro dışı bıraktı. Milli takıma da gidemedim derken bana İstanbulspor sayfası açıldı. Bende zaten baktım kulüp, Ersun hocaya ve koordinatöre bir şey demiyor bende ayrılmayı doğru buldum. Artık o zamanlar ayrılmak gerekiyordu.Geçen sene benim adıma gerçekten Rüya gibi bir sezondu. Lige Cem Bağcı'yla başlamıştık. İşler iyi gitmeyince ayrılmak zorunda kaldı. O ayrıldıktan sonra Osman Zeki Korkmaz geldi. Kendisini hiçbir yerde görmemiştim ve tanımıyordum. Geldiğinde iddialı bir giriş ve konuşma yaptı. Hepimiz, "Ne oluyor?" gibisinden çok şaşkındık. Sezon sonundaki o şampiyonluktan sonra anladık ki adam boş konuşmuyormuş. Gerçekten benim kariyerimde ve gelişimimde çok büyük rol oynadı. Orada hakkını yiyemem. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum.Evet duydum. Çünkü benim orada arkadaşlarım oynuyordu. Yusuf Yazıcı benim çok yakın arkadaşımdır. Orası hakkında bir sürü iyi şeyler söylemişti. Oradaki kulüpten bana bir yetkili ulaşmadı. Menajerimle konuşulanlar, kulağıma gelenler oldu. Benim bildiğim kadarıyla resmi bir şey yok.Evet Osman hocayla sezon başında görüşüyorduk. Onun da menajer ve scout ekipleri olsun birçok arkadaşı var. O da bana bazen söylüyordu. Dediğim gibi kariyerimde iyi bir sıçrayış yaptıysam onun sayesinde oldu. Galatasaray haberleri çıkınca çok mutlu oldum. Camia ve seyirci olarak Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Resmî bir şey yok ama dediğim gibi duydum. Bu insanı mutlu ve motive eder. Benim çok hoşuma gitti. Tabii ki de bundan sonra daha çok performans verip bunu resmiyete dökmek isterim yani.Türkiye'nin en büyük 4 kulübünden bahsediyoruz. Tabi ki de oynamak isterim. Kafamda herhangi bir takım yok. 4 büyüklerden biri olursa sevinirim. Avrupa şu an daha çok ağır basıyor benim için diyebilirim.İleriye dönük olarak dört büyüklerden birinde oynamaktı. Zaten altyapısında yetiştiğim takımda oynama şansı buldum ama 45 dakika oynadım. Trabzonspor'da bir devre oynadım. Bir devre değil de orada birkaç sezon güzel hatıralar biriktirip ayrılmak isterdim. 4 büyüklerden birinde oynamak ve sonrasında Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmek istiyorum. Lig olarak daha çok fiziğe dayalı İtalya, İngiltere gibi bu iki ligi kendime yakın görüyorum. Fiziğe dayalı, sert futbolun oynandığı ligler olduğu için daha çok bu ligleri takip ediyorum ve izliyorum.Şu anki futbolda aslında 'savunmacı' dediğimiz oyuncu çok az kaldı. Hamleli stoperler ve sert savunmacı az kaldı. Şimdi savunmacılardan daha çok ayaklarının iyi olması ve oyun kurması isteniyor. Küçüklüğümde köyde top oynarken bana 'Bülent Korkmaz' diyorlardı. Ben onu örnek alırdım. Onun oynayışını görmeye yaşım yetmedi ama şimdi bile Bülent Korkmaz'ın videolarını, korkusuzca müdahalelerini izlemek hoşuma gidiyor. Beni motive ediyor. Dünya'da da Carles Puyol ve Nemanja Vidic gibi isimleri kendi oyun stilime yakın gördüğüm için örnek alıyorum.Köyde büyüdüğüm için doğuştan Allah'ın verdiği bir güç kuvvet var. Onun haricinde takımın yaptığı fitness çalışmaları filan olsun hocaların yardımıyla bir şeyler yapıyorum. Bireysel olarak ekstra salonda çok vakit geçiriyorum. Ben sol ayağımı hiç kullanamıyordum. Sağ ayak bileğimden sakatlandım, bilek bağlarım koptu. Koptuktan sonra sürekli sol ayakla topa vurmaya başladım. İstanbulspor'a ilk geldiğimden beri 3-4 sene bu devam etti. Öyle olunca bir baktım sol ayağımı da sağ ayağım gibi eşit kullanabiliyorum. Gelişim için saha içinde duvar çalışması, antrenmanlarda daha çok ters ayağını kullanma gibi hepsini yapıyorum.Finansal olarak Süper Lig'deki diğer kulüplerle yarışamayız. Oyuncu kalitesine ve isim olarak bakacak olursak da yarışamayız gibi gözüküyor ama bildiğiniz üzere futbol sahada oynanan bir oyun. Sahada kim ne kadar istiyorsa onun karşılığını alır. Bizim kadromuzda bu başarıyı isteyen çok oyuncu var. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Bunun için mücadele ediyoruz. Zaten son 3 maçta da çok iyi işler başardığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de inşallah bir şeyler ters gitmez. Ligde kalırız diye ümit ediyorum."Fatih hoca, her futbolcunun çalışmasını istediğim bir hoca. Çok araştıran, okuyan ve futbolla yatıp futbolla kalkan birisi. Trabzonlu ama İstanbul'da yaşıyor. Bir insan izin gününde evine gider ailesini görür ama Fatih Hoca gerçekten kendi gözümle görüyorum eve gitmiyor. Araştırıyor, analiz yapıyor. Antrenmanlarda en ufak ayrıntısına kadar araştırır ve söyler. Sahada ne kadar iyi performans veriyorsam ona bağlı. Çünkü her şeyi sunuyor ve her kolaylığı sağlıyor size. Gerçekten kendini geliştirmek isteyen ve sürekli eleştiriye açık olan, kendi futbolcusuna bile soran bir hoca. Umarım onun için de en iyi şeyler olur. İnşallah ligde kalırız ve başarılar elde ederiz.Emrecan, gerçekten müthiş bir karakter. 3-4 sene beraberdik. Altyapıdan A takıma çıkmıştı. Çok güzel bir gelişim gösterdi ve Beşiktaş'a gitti. Beşiktaş, büyük bir camia. Emrecan, genç bir çocuk. Biraz daha bence sabredilmesi gerekiyordu. Hemen Antalyaspor'a gitme kararı Beşiktaş adına üzücü oldu çünkü Beşiktaş onu kullanabilirdi. Emrecan için sevindim çünkü orada oynayacak. Bu hafta zaten onunla haftanın kadrosuna girdik. Çok mutlu oldum onu bir daha yanımda görünce. Onun gelişimi durmadı, daha genç. Daha çok iyi olacak, ileriye gidecek. Emrecan'ın, kişiliği ve futboluyla daha üst seviyelere gideceğine inanıyorum.Milli takımımızda geçmişte stoper sıkıntısı vardı. Şu an çok kuvvetli bir bölgemiz diyebiliriz. Merih, Çağlar, Samet, Tayyip var. Gerçekten hepsi de çok etkili oyuncu. A Milli Takımımızın formasını terletmek, her Türk genci gibi benimde hayalim. Bizim gibi takımlar daha çok ligde kalmak için mücadele ettiği için oraya gitmek biraz zor oluyor. Diğer takımlar daha çok Avrupa ve şampiyonluk mücadelesi verdiği için daha çok göz önünde olduklarından dolayı oradan gitmek daha kolay. Takdir yine bizim yöneticilerimizde ve A Milli Futbol Takımı Sorumlusunda. Onlar uygun görürse tabi gidersem çok mutlu olurum. Gidemesem de her Türk genci gibi taraftar olarak destekleyeceğim.Michy BatshuayiOscar Cardozo, Stephan Mbia, Emrecan Uzunhan, İbrahim Yılmaz, Valon EthemiGeçen sene TFF 1.Lig'deyken Ankaragücü maçında kaleci ve stoperimiz kırmızı kart görmüştü. Arka adalemde çekme vardı, bende tedavi için dışarıdaydım. Oyuna devam edemeyecektim. Eski kaleciliğimden ötürü bende o an kaleye geçmek durumunda kaldım. 11 dakika kalecilik yaptım.Geçen seneki Ankaragücü maçı.Hayatta motive eden şey ailem. Küçüklüğümden beri aileme bakmak durumunda olduğum için beni motive ediyordu. Sorumluluk alıyordum. Futbolda da sevdiğim işi yapıyorum. Bu beni motive ediyor.Düşünmedim hiç.Sadi Tekelioğlu, Osman Zeki Korkmaz, Fatih TekkeBülent Korkmaz, Fabio Cannavaro