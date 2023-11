Mehmet Topal: 'İsmail Yüksek daha iyi olmalı'

eski futbolcusu, Habertürk TV'de yayınlanan 'HT Spor' programında Sine Çakır Heyse'nin konuğu oldu."Burada yanlış anlaşılmak istemem ama ben arkadaşlarımla, dostlarımla, hocalarımla oturduğumda İsmail'in Fenerbahçe 'ye geldiğinde çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söylemiştim. Ve şu anki performansının da bence çok çok daha üstüne çıkabilir. İsmail bazı şeyleri gösterdi performans olarak ve bu performansının üstüne çıkmak zorunda artık. Çünkü zaman zaman kötü performanslar gösterdiğiniz zaman eleştirilebiliyorsunuz, bu sizde bir moral bozukluğu, motivasyon düşüklüğü yaratabiliyor. İsmail şu an performansını yükseltme açısından en iyi dönemlerinde ve Milli Takım'a da çok faydası olacaktır. Umarım sakatlık ve hiçbir sorun yaşamaz ve Fenerbahçe'yi, Milli Takım'ı ve bizleri en iyi şekilde gururlandırmaya devam eder.""Arda gerçekten bizim göz bebeğimiz. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gitti ve ülkemizi, kendisini en iyi şekilde temsil edeceğini umut ediyorum. Arda'nın şu an antrenmanlarına, yemeklerine, uykusuna ve dinlenmelerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bizim dönemimizde de, İspanya dönemimizde antrenmanlar maç temposundan daha ağır geçiyordu. Özellikle Arda'nın çok güçlü olması gerekiyor bir kere. Sahanın içinde çok güçlü olması gerekiyor. Sahanın içinde güçlü olduğu takdirde gerçek performansını gösterecektir. Biraz da bence onu yormamamız gerektiğini düşünüyorum. O sakatlık psikolojisinden çıkarmamız gerekiyor. Bu konuda yardım etmeliyiz ona. Sakatlık yaşamak futbolun içindeki güzel tecrübelerden. Arda da bunlardan bence güzel tecrübeler edinecektir ve oynamaya başladığında da zaten neler yapabileceğini hepimiz göreceğiz. Keyifle izleyeceğimizi düşünüyorum ben.""Bizim ülkemizde teknik direktörlük yapmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde maalesef herkes futbolu biliyor (!). Bir mağlubiyetten sonra çok ağır eleştirilere maruz kalabiliyorsunuz. Bir teknik direktörün takımı, camiayı hazırlama süreci, antrenman süreci, maç süreci gerçekten çok büyük ve zor bir sorumluluk. Takımın seviyesini yukarı taşımak istiyorsanız 24 saat o işin içinde olmanız gerekiyor. Ben de futbolu bıraktıktan sonra çok fazla acele etmek istemedim, görmek ve gözlemlemek istedim. Kendi eksik yönlerimi geliştirmek için sürekli çalışmalarım oldu. Yurt dışı seyahatlerim olduk sık sık. O yüzden acele etmiyorum. Ağabey ve hoca olarak gördüğüm çok önemli birkaç hocamdan da güzel şeyler geldi. Ama ben eksik yönlerimi tamamlayıp, doğru bir başlangıç yapmayı tercih ettim. Şu anda planladığımız doğrultuda gidiyor her şey. Neyin ne olacağını zaman gösterecek."