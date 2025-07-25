Haber Tarihi: 25 Temmuz 2025 16:29 -
Güncelleme Tarihi:
25 Temmuz 2025 16:29
Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitecek?
Uzmanların değerlendirmelerine göre, Afrika üzerinden gelen ve yaz aylarında etkisini artıran "Eyyam-ı Bahur" sıcak hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Meteorolojik verilere göre bu sıcak hava sistemi, önümüzdeki günlerde birçok bölgede hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkaracak. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde termometrelerin 45 ila 46 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Peki, Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitecek?
Eyyam-ı Bahur sıcakları, yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı dönemini ifade eden, halk arasında sıkça kullanılan bir terimdir. Arapça kökenli olan bu ifade, "eyyâm" (günler) ve "bahûr" (yakıcı sıcak) kelimelerinden oluşur ve tam anlamıyla "yakıcı sıcak günler" demektir.
Meteorolojik olarak bu dönem, yüksek basınç sistemlerinin etkisi altında kalınan, yağışsız ve durgun günlerin yoğunlaştığı zaman dilimidir. Kuzey Afrika çöllerinden gelen sıcak hava, Türkiye'nin güney bölgeleri başta olmak üzere birçok ilde 40 derecenin üzerini görebilen sıcaklıklarla kendini gösterir.
EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR BİTER?
Eyyam-ı Bahur, her yıl Temmuz sonu ile Ağustos başı arasında, özellikle Afrika ve Arabistan üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisiyle Türkiye'de ve Akdeniz ülkelerinde görülür.
Bu dönemde:
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkar.
Nem oranı artar ve bu da hissedilen sıcaklığı daha da yükseltir.
Gece sıcaklıkları düşmez, bu da özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için zorlayıcı olur.
Tarım, enerji ve sağlık gibi birçok alanda olumsuz etkiler yaratabilir.
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