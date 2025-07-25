Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitecek?

Eyyam-ı Bahur sıcakları, yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı dönemini ifade eden, halk arasında sıkça kullanılan bir terimdir. Arapça kökenli olan bu ifade, "eyyâm" (günler) ve "bahûr" (yakıcı sıcak) kelimelerinden oluşur ve tam anlamıyla "yakıcı sıcak günler" demektir.

Meteorolojik olarak bu dönem, yüksek basınç sistemlerinin etkisi altında kalınan, yağışsız ve durgun günlerin yoğunlaştığı zaman dilimidir. Kuzey Afrika çöllerinden gelen sıcak hava, Türkiye'nin güney bölgeleri başta olmak üzere birçok ilde 40 derecenin üzerini görebilen sıcaklıklarla kendini gösterir.

Eyyam-ı Bahur, her yıl Temmuz sonu ile Ağustos başı arasında, özellikle Afrika ve Arabistan üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisiyle Türkiye'de ve Akdeniz ülkelerinde görülür.

Bu dönemde:

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkar.

Nem oranı artar ve bu da hissedilen sıcaklığı daha da yükseltir.

Gece sıcaklıkları düşmez, bu da özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için zorlayıcı olur.

Tarım, enerji ve sağlık gibi birçok alanda olumsuz etkiler yaratabilir.