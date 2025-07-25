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Manchester City, James Trafford'u kadrosuna kattı

Manchester City, daha önce Burnley'e sattığı kaleci James Trafford'u tekrar kadrosuna kattı.

calendar 25 Temmuz 2025 14:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City, James Trafford'u kadrosuna kattı
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Manchester City'den kaleye yeni bir hamle geldi.

Manchester City, 2023 yazında 17.3 milyon Euro karşılığında Burnley'e sattığı genç kaleci James Trafford'ı tekrar kadrosuna kattı. İngiliz devi, 21 yaşındaki file bekçisi için sözleşmeye eklediği 45.8 milyon Euro'luk geri alma opsiyonunu kullandı.

PEP'TEN GELECEĞE YATIRIM

Ederson'un geleceğiyle ilgili belirsizliklerin arttığı bir dönemde Trafford hamlesi dikkat çekti. Pep Guardiola'nın, genç kaleciye gelecek planlamasında önemli bir rol vermesi bekleniyor.


BURNLEY'DE PARLADI

Burnley'de sergilediği performansla Premier Lig'de adından sıkça söz ettiren Trafford, refleksleri, oyun görüşü ve top dağıtımıyla büyük beğeni topladı. Bu performans, City'nin genç oyuncuyu tekrar radarına almasına neden oldu.

YENİ SEZONDA KALEDE REKABET

Manchester City'de kaleci rotasyonunun yeniden şekilleneceği öngörülüyor. Trafford'un, kalırsa Ederson'la edeceği rekabet merak konusu.

 

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