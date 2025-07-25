Manchester City, James Trafford'u kadrosuna kattı

PEP'TEN GELECEĞE YATIRIM

BURNLEY'DE PARLADI

YENİ SEZONDA KALEDE REKABET

Manchester City'den kaleye yeni bir hamle geldi.Manchester City, 2023 yazında 17.3 milyon Euro karşılığında Burnley'e sattığı genç kaleci James Trafford'ı tekrar kadrosuna kattı. İngiliz devi, 21 yaşındaki file bekçisi için sözleşmeye eklediği 45.8 milyon Euro'luk geri alma opsiyonunu kullandı.Ederson'un geleceğiyle ilgili belirsizliklerin arttığı bir dönemde Trafford hamlesi dikkat çekti. Pep Guardiola'nın, genç kaleciye gelecek planlamasında önemli bir rol vermesi bekleniyor.Burnley'de sergilediği performansla Premier Lig'de adından sıkça söz ettiren Trafford, refleksleri, oyun görüşü ve top dağıtımıyla büyük beğeni topladı. Bu performans, City'nin genç oyuncuyu tekrar radarına almasına neden oldu.Manchester City'de kaleci rotasyonunun yeniden şekilleneceği öngörülüyor. Trafford'un, kalırsa Ederson'la edeceği rekabet merak konusu.