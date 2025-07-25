Formula 1 Belçika yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

En uzun Formula 1 sezonlarından biri yaşanıyor. 2025 yarışlarında McLaren pilotlarının üstünlüğü dikkat çekerken son 4 sezonun şampiyonu Max Verstappen ise son müsabakada beşinci olmuştu. Sezonun 13. yarışı olan Formula 1 Belçika GP sıralama turu ve yarış detayları...



FORMULA 1 BELÇİKA GP SIRALAMA TURU VE YARIŞ DETAYLARI



Sezonun 13. yarışı Belçika'daki 7,004 kilometrelik Spa Francorchamps pistinde olacak. İlk antrenmen seansı 13:30'da 25 Temmuz Cuma günü düzenlenecek. Sprint sıralama turları aynı gün saat 17:30'da olacak.



Sprint yarışı 26 Temmuz Cumartesi saat 13:30'da, sıralama turları da 17:00'de düzenlenecek.



Belçika GP yarışı ise 27 Temmuz Parzar günü saat 16:00'da yapılacak. Mücadeleler beIN SPORTS 4 kanalından canlı yayımlanacak.



Pilot sıralaması

1- Piastri 234

2- Norris 226

3- Verstappen 165

4- Russell 147

5- Leclerc 119

6- Hamilton 103

7- Antonelli 63

8- Albon 46

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