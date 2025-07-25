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Merve Kurtoğlu, Şampiyonlar Ligi kadrosunda

Türkiue Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara BB FOMGET ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Takımın yardımcı antrenörü Merve Kurtoğlu'da, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alacak.

calendar 25 Temmuz 2025 17:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Merve Kurtoğlu, Şampiyonlar Ligi kadrosunda
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Türkiue Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara BB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda mücadele edecek. Takımın yardımcı antrenörü Samsunlu Merve Kurtoğlu'da, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alacak.

FOMGET, ilk maçını 30 Temmuz'da Arnavutluk'ta Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile oynayacak. Bu maçın galibi, 3 Ağustos'ta İsrail ekibi Womens FC Kiryat Gat ile grup finalinde karşılaşacak. Grubu lider bitiren takım, bir üst tura yükselecek. Takımın teknik heyetinde yardımcı antrenör olarak görev alacak Merve Kurtoğlu da Şampiyonlar Ligi kadrosunda yerini aldı. Kurtoğlu, daha önce Samsunspor'un erkekler altyapı takımında da görev yapmıştı.

Teknik heyet ve oyuncular, yeni sezonda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor.


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