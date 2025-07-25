25 Temmuz
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
25 Temmuz
FC Zürich-Sion
21:30
25 Temmuz
AGF-Randers FC
1-255'
25 Temmuz
Fredrikstad-Stroemsgodset
2-156'
25 Temmuz
Cracovia-Termalica Nieciecza
2-0
25 Temmuz
Arka Gdynia-Radomiak Radom
21:30
25 Temmuz
Cork City-Sligo Rovers
21:45
25 Temmuz
Galway United FC-Waterford FC
21:45
25 Temmuz
Derry City-Bohemian FC
21:45
25 Temmuz
FC Köln-Leicester City
3-1
25 Temmuz
Saint-Etienne-Paris FC
0-359'
25 Temmuz
ADO Den Haag-Norwich City
0-054'
25 Temmuz
Motherwell-Hertha Berlin
0-116'
25 Temmuz
Sporting CP-Villarreal
21:30

Henry Onyekuru'dan Galatasaray yanıtı!

Gençlerbirliği'nde yeni transferler Henry Onyekuru ve Dimitrios Goutas, basının karşısına çıktı. Onyekuru, eski takımı Galatasaray ile ilgili konuştu.

calendar 25 Temmuz 2025 20:06 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 20:32
Haber: AA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Henry Onyekuru'dan Galatasaray yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin yeni transferi Henry Onyekuru, başkent ekibine gelmesinde yakın arkadaşı Peter Etebo ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun oynattığı futbolun etkili olduğunu söyledi.

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferleri Onyekuru ve Dimitrios Goutas, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı futbolcu Onyekuru, Gençlerbirliği'ne transfer süreciyle ilgili soruya, "Yakın arkadaşım Etebo'dan dolayı geçen seneden itibaren Gençlerbirliği'ni takip ediyorum. Maçlarını izledim, nasıl oynadıklarını gördüm. Özellikle yeni hoca geldikten sonra farklı bir görünüme büründüler. Sonunda şampiyon oldular. Ben de geçen seneyi sakatlıklardan dolayı az oynayarak geçirdim. O yüzden yeni bir kulüpte olmak istiyordum." yanıtını verdi.


Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e çıktığında "bir projesinin" olduğunu Etebo'dan öğrendiğini aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "Bu da benim için burayı daha çekici hale getirdi. Neredeyse başka bir kulüple görüşmeden buraya geldim. Çünkü hocanın da geçen sene izlediğimde oynattığı futbol beni çekti ve burada oynarsam faydalı olabileceğimi düşündüm. O yüzden burayı tercih ettim." diye konuştu.

Onyekuru, sol kanatta oynamayı daha çok tercih ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Buraya gelme sebebim tekrar futbola dönmek, gollerime, asistlerime devam edebilmek, iyi bir performans gösterebilmek. Buraya gelmeden önce hocamızla da görüştüm, beni nasıl oynatacağını da söyledi. O da bana çekici geldi ve buradayım. Elimden geleni yapıp sıramın gelmesini bekleyeceğim. Oynamak istiyorum. Umarım söylediğiniz 'Onyekuru'dan koşu' bu sene çok fazla olur. Bunu yaparım, bu da performansıma yansır ve böylece takımın performansı da daha yukarı çıkar."

Fizik durumuyla ilgili soru üzerine Onyekuru, "Fiziksel olarak yüzde 70'imdeyim diyebilirim. Tam performansıma gelebilmem için en fazla 2 haftaya daha ihtiyacım var." dedi.

Galatasaray forması da giydiğini hatırlatılan Nijeryalı futbolcu, "Galatasaray'ın farklı bir yeri var, özel bir takım. Ama ben şu anda Gençlerbirliği'nin bir üyesi olarak o maçta takımımın kazanması için elimden gelen ne varsa yapacağım. Güzel maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Onyekuru, Ankara'yı güzel bulduğunu ve geldiği ilk andan itibaren olumsuz bir şey görmediğini sözlerine ekledi.

Goutas: "Defansı sağlam tutmak çok önemli"

Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Yunan stoper Goutas, kendisine güvenen herkese teşekkür etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün transferde savunmaya öncelik vermesine ilişkin Goutas, "Takımımızın böyle bir yol izlemesi önemli. Çünkü futbolda gol yemezseniz, gol atma şansınız var. Defansı sağlam tutmak çok önemli. Bence iyi bir yol izleniyor." ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği için elimden gelenin en iyisini yapacağım." diyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu, şunları kaydetti:

"Asıl yerim sağ stoper ama birçok maçta sol stoper de oynadım. Hocam ve takımımın bana nerede ihtiyacı olursa orada oynarım. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Çok sıkı çalışıyorum, her geçen gün çok daha iyi hissediyorum. Daha önce Sivasspor'da oynadım, Süper Lig'i hep takip ettim. Çekişmeli ve mücadeleci bir lig. Burada tüm takım arkadaşlarım beni sıcak karşıladı, hepsi iyi görünüyor. Böyle bir ortamda başarının geleceğini düşünüyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.