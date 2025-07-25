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Ferdi Kadıoğlu için Juventus iddiası!

Juventus, Ferdi Kadıoğlu transferi için Brighton'ın kapısını çalabilir. İşte ayrıntılar.

calendar 25 Temmuz 2025 21:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ferdi Kadıoğlu için Juventus iddiası!
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Fenerbahçe'den geçen sezon Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus, sol beke takviye yapmak istiyor. Juventus'ta Andrea Cambiaso'nun yedeğinin olmadığı ve İtalyan ekibinin sol beke bir takviye yapabileceği kaydedildi.

İtalyan basınındaki haberde, Juventus'tan bu doğrultuda Ferdi Kadıoğlu'nu da gündemine aldığı kaydedildi.

COMOLLI HAREKETE GEÇTİ


Juventus'ta genel müdür Damien Comolli'nin, milli futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek için Brighton'ın kapısını çalabileceği öne sürüldü. Kulüpler arasında şu an için bir görüşme olmadığı yazıldı.

Brighton'da sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibinde 8 maçta 2 gol attı.

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