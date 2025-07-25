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Inter'de barış sağlandı: Hakan & Lautaro Martinez!

Inter'de Hakan Çalhanoğlu ile Lautaro Martinez arasında barış sağlandı. Arjantinli futbolcu, Hakan ile bir fotoğrafını paylaştı.

calendar 25 Temmuz 2025 19:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Inter'de barış sağlandı: Hakan & Lautaro Martinez!
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Inter'de Hakan Çalhanoğlu ve Lautaro Martinez arasındaki sorun giderildi.

İki isim, Hakan Çalhanoğlu hakkındaki ayrılık haberleri ve milli futbolcunun Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giymemesinin ardından sorun yaşamıştı.

Lautaro Martinez, Hakan ile fotoğraf paylaştı ve ikilinin arasındaki buzların eridiği görüldü.


NELER OLDU?

Lautaro Martinez, Kulüpler Dünya Kupası sırasında Hakan Çalhanoğlu hakkındaki ayrılık haberlerinin ardından, "Şimdi bir şey söylemek istiyorum: Inter'de kalmak istiyorsan bunu gerçekten istemelisin, anladın mı? Çünkü burada hedefler için savaşıyoruz. Mesaj net: Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Ben kaptanım ve zirvede kalmaya devam etmek istiyorum. Mesaj açık: Kalmak istemeyen varsa, elveda." şeklinde bir açıklama yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN MESAJI

Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martinez'in bu açıklamasının ardından sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığım sakatlıktan sonra, yine de takımla birlikte Amerika'ya gitmeye karar verdik.
Orada olmak, oynayamasam da takımı desteklemek, benim için çok önemliydi.

Maalesef, ABD'deki bir antrenmanda tamamen farklı bir bölgede yeni bir sakatlık yaşadım.
Teşhis: kas yırtığı.

Bu sakatlık, turnuva boyunca sahada olmamı imkansız hale getirdi.
Orada olmamamın başka bir nedeni yok. Arka planda başka hiçbir şey yok.

Dün kaybettik. Ve bu canımı yaktı.
Sadece bir futbolcu olarak değil, gerçekten takımıma değer veren biri olarak üzüldüm.

Şu an sakat olsam da, maçtan hemen sonra birkaç takım arkadaşımı aradım, moral vermek için.
Çünkü gerçekten önemseyince bunu yapmam gerekiyordu.

Beni asıl şaşırtan ise sonrasında söylenen sözler oldu.
Ağır sözlerdi.
Bölücüydü, birleştirici değil.

Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım.
Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum.
Lafla değil, icraatla konuştum.

Her görüşe saygı duyarım — özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne.
Ama saygı tek taraflı değildir.

Sahada da saha dışında da her zaman saygı gösterdim.
Ve inanıyorum ki futbolda da hayatta da gerçek güç, özellikle duygular yoğunken saygı göstermektir.

Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim.

Geçmişte teklifler geldi — çok cazip teklifler. Ama kaldım.
Çünkü bu formanın benim için ne ifade ettiğini biliyorum.
Ve yaptıklarımla da bunu net biçimde gösterdiğime inanıyorum.

Ülkemin kaptanlık bandını takma onuruna eriştim.
Ve öğrendim ki liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır.

Bu oyunu seviyorum. Bu kulübü seviyorum.
Ve her gün uğruna savaştığım bu renkleri seviyorum."



TAKIMDA KALIYOR AÇIKLAMASI

Hakan Çalhanoğlu'nun adı transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmış ancak milli oyuncunun menajeri Gordon Stipic-Wipfle, yıldız futbolcunun gelecek sezon Inter'de forma giyeceğini açıklamıştı.

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