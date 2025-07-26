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Okan Buruk'tan Boey ve Kerem Aktürkoğlu yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.

calendar 26 Temmuz 2025 00:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk'tan Boey ve Kerem Aktürkoğlu yanıtı!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, takıma geri dönüşleri gündeme gelen Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu için konuştu.

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:


"Sacha Boey, Galatasaray'ın oyunu için çok değerliydi. İnsan olarak da çok seviyorum. Bize çok önemli katkı verdi. Maddi olarak değil sadece, oyun olarak da gelişimizde önemli rol oynadı. Kerem aynı şekilde. İyi bir Galatasaraylı. İki sene çok mücadele etti. Bu tür oyuncularımıza her zaman kapımız açıktır. Bunlar kendi evlatlarımız. Boey orada tam olarak istediğini yapamadı ama oyuncu ve karakter olarak da beğendiğim, sevdiğim oyuncu. Bu ihtimal olursa ona da her zaman kapımız açık."

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