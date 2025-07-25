2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp gerçekleştiren Fenerbahçe, buradaki son hazırlık maçında ülkenin güçlü ekiplerinden Benfica ile mücadele edecek. Süper Lig'de yeni sezona iyi bir şekilde başlamak ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmek isteyen Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Son dönemin formda ekiplerinden Benfica ile mücadele edecek olan Fenerbahçe sahadan galip ayrılmak istiyor. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Benfica-Fenerbahçe mücadelesi Luz Stadı'nda oynanacak. Müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.



Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Lizbon'da konaklayacak ve sonraki gün İstanbul'a hareket edecek.

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, teknik heyetin görev vermesi durumunda maçta forma giyebilecek.

Kamp sürecinde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği karar doğrultusunda kadroda yer alabilecek.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 2 oyuncu, müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş, zorlu mücadelede takımını yalnız bırakacak.