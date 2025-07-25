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Fenerbahçe'den kanat operasyonu!

Fenerbahçe'nin, Armand Lauriente için Sassuolo kulübüne resmi teklifte bulunduğu belirtildi. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekipleri Como, Torino, Cagliari ve Parma'dan yüksek teklif yaparak transferde öne geçti.

calendar 25 Temmuz 2025 09:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den kanat operasyonu!
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Kanat transferi için çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe, Sassuolo'nun Fransız yıldızına rotasını kırdı.

İtalyan basınına göre; Sarı-lacivertliler, Serie A ekipleri Como, Torino, Parma ve Cagliari'den daha yüksek teklif sunarak Armand Lauriente yarışında öne geçti. Fenerbahçe'nin oyuncuya da daha yüksek teklif sunduğu ve transferin tamamlanmasının yakın olduğu belirtiliyor.

Fransız oyuncu için Fenerbahçe ve Marsilya'nın ilgisi olduğunu Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali doğruladı. İtalyan CEO, Lauriente'nin değerini 15-20 milyon Euro aralığında belirledi.

Armand Lauriente için Fenerbahçe, 20 milyon Euro ücret beklentisi bulunan Sassuolo'ya resmi teklif yaptığı belirtildi. 

Geride kalan sezonda Sassuolo formasıyla Serie B'de 34 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 19 gol, 6 asistlik performans sergileyerek takımının Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynadı. 


 

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