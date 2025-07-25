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Leeds United'dan teklif: Igor Paixao

Leeds United, Feyenoord'un kanat oyuncusu Igor Paixao için 30 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptı.

calendar 25 Temmuz 2025 14:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Leeds United'dan teklif: Igor Paixao
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Leeds United, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi olan Feyenoord'un yıldızı için harekete geçti.

Sky Sports'un haberine göre; İngiliz temsilcisi, Igor Paixao için 30 milyon Euro'yu aşan bir teklifte bulundu. 

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Leeds, geçtiğimiz haftadan beri Hollanda ekibi ve Paixao'nun temsilcileri ile görüşme halinde bulunuyor.

MARSILYA'NIN DA LİSTESİNDE

Yaz transfer döneminde Brezilyalı oyuncu için en büyük ilgiyi Fransız ekibi Marsilya göstermişti. Ancak Fransız ekibi görüşmeleri henüz sonuçlandıramadı.

PERFORMANSI

Paixao, geçen sezon Eredivisie'de Rotterdam ekibiyle 34 maçta 16 gol atıp 10 gol pası verdi.

 
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