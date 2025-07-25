Leeds United'dan teklif: Igor Paixao

Paixao, geçen sezon Eredivisie'de Rotterdam ekibiyle 34 maçta 16 gol atıp 10 gol pası verdi.

Leeds United, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi olan Feyenoord'un yıldızı için harekete geçti.Sky Sports'un haberine göre; İngiliz temsilcisi, Igor Paixao için 30 milyon Euro'yu aşan bir teklifte bulundu.Leeds, geçtiğimiz haftadan beri Hollanda ekibi ve Paixao'nun temsilcileri ile görüşme halinde bulunuyor.Yaz transfer döneminde Brezilyalı oyuncu için en büyük ilgiyi Fransız ekibi Marsilya göstermişti. Ancak Fransız ekibi görüşmeleri henüz sonuçlandıramadı.