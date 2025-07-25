Ederson'da maaş pürüzü!

Galatasaray, Osimhen transferinde Napoli ile anlaşmaya varmasının ardından gözünü kaleci transferine dikti.
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Ederson için Manchester City cephesinden önemli bir adım geldi. İngiliz devi, Brezilyalı kaleci için talep ettiği bonservisi 15 milyon Euro'dan 10 milyon Euro'ya çekti.
MAAŞTA 2 MİLYONLUK FARK
Bonservis konusunda elini rahatlatan Galatasaray, bu kez Ederson'un maaş beklentisiyle karşı karşıya. 31 yaşındaki file bekçisi, senelik 8 milyon Euro'nun biraz üzerinde maaş ve 3 yıllık sözleşme talep ediyor. Sarı-kırmızılıların ise teklif ettiği ücret ile Ederson'un istediği rakam arasında 2 ila 2.5 milyon Euro'luk fark bulunuyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaray yönetimi, hem Ederson'un taleplerini aşağı çekmek hem de ödeme dengesini korumak adına temaslarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da tecrübeli kaleciyi kadrosunda görmek istediği bilinirken, sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Ederson için Manchester City cephesinden önemli bir adım geldi. İngiliz devi, Brezilyalı kaleci için talep ettiği bonservisi 15 milyon Euro'dan 10 milyon Euro'ya çekti.
MAAŞTA 2 MİLYONLUK FARK
Bonservis konusunda elini rahatlatan Galatasaray, bu kez Ederson'un maaş beklentisiyle karşı karşıya. 31 yaşındaki file bekçisi, senelik 8 milyon Euro'nun biraz üzerinde maaş ve 3 yıllık sözleşme talep ediyor. Sarı-kırmızılıların ise teklif ettiği ücret ile Ederson'un istediği rakam arasında 2 ila 2.5 milyon Euro'luk fark bulunuyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaray yönetimi, hem Ederson'un taleplerini aşağı çekmek hem de ödeme dengesini korumak adına temaslarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da tecrübeli kaleciyi kadrosunda görmek istediği bilinirken, sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.