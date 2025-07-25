Samuel Lino, Flamengo'ya gidiyor!

Flamengo, Atletico Madrid'den Samuel Lino'yu kadrosuna katmaya hazırlanyor.



Romano'nun haberine göre, Flamengo, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Atletico Madrid ile sözlü anlaşma sağladı.



Flamengo, bu transfer için 22 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.



Atletico Madrid'de geçen sezon 47 maçta süre bulan Brezilyalı kanat oyuncusu 4 gol attı ve 8 asist yaptı.



