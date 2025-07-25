25 Temmuz
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
1-050'
25 Temmuz
FC Zürich-Sion
2-068'
25 Temmuz
AGF-Randers FC
1-2
25 Temmuz
Fredrikstad-Stroemsgodset
3-2
25 Temmuz
Cracovia-Termalica Nieciecza
2-0
25 Temmuz
Arka Gdynia-Radomiak Radom
1-060'
25 Temmuz
Cork City-Sligo Rovers
1-052'
25 Temmuz
Galway United FC-Waterford FC
0-253'
25 Temmuz
Derry City-Bohemian FC
1-047'
25 Temmuz
FC Köln-Leicester City
3-1
25 Temmuz
Saint-Etienne-Paris FC
0-3
25 Temmuz
ADO Den Haag-Norwich City
0-0
25 Temmuz
Motherwell-Hertha Berlin
1-1
25 Temmuz
Sporting CP-Villarreal
1-052'

Samuel Lino, Flamengo'ya gidiyor!

Flamengo, Samuel Lino transferi için Atletico Madrid ile sözlü anlaşma sağladı. Brezilya temsilcisi, bu transfer için toplamda 24 milyon euro ödeyecek.

calendar 25 Temmuz 2025 21:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Samuel Lino, Flamengo'ya gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Flamengo, Atletico Madrid'den Samuel Lino'yu kadrosuna katmaya hazırlanyor.

Romano'nun haberine göre, Flamengo, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Atletico Madrid ile sözlü anlaşma sağladı.

Flamengo, bu transfer için 22 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.

Atletico Madrid'de geçen sezon 47 maçta süre bulan Brezilyalı kanat oyuncusu 4 gol attı ve 8 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.