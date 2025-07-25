Haber Tarihi: 25 Temmuz 2025 10:37 - Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 10:37

ALES/2 sonuçları açıklandı (ÖSYM ALES sonucu sorgulama)

2025-ALES/2 sonuç duyurusuna ilişkin beklenen duyuru geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.

ALES/2 sonuçları açıklandı (ÖSYM ALES sonucu sorgulama)
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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 6 Temmuz tarihinde tamamlanmıştı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ALES/2 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor.

https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.

ALES SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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