FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 FED temmuz ayı PPK faiz kararı

Dünyanın en etkili merkez bankalarından biri olan ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının temmuz ayı para politikası kararını açıklamaya hazırlanıyor. Özellikle dolar kuru, altın fiyatları ve küresel borsalar üzerinde belirleyici olan FED faiz kararı, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından büyük bir dikkatle bekleniyor. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?FED'in Temmuz 2025 faiz toplantısı, 29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından alınacak karar, Türkiye saatiyle 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.Aynı gün FED Başkanı Jerome Powell'ın düzenleyeceği basın toplantısında para politikasına dair mesajlar verilmesi bekleniyor.2025 yılı itibarıyla ABD ekonomisinde enflasyonun hedefe yaklaşması ve iş gücü piyasasında yavaşlamanın sinyalleri, yatırımcıları faiz indirimi ihtimaline odakladı. Haziran 2025'te açıklanan enflasyon verileri, çekirdek TÜFE'de %2,3'e gerileme göstermişti. Bu durum, FED'in Temmuz ayında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.Uzmanlar, FED'in Temmuz ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Ancak, Powell'ın açıklamaları ve karar metnindeki dil, yılın geri kalanındaki para politikasının yönü açısından da belirleyici olacak.FED'in alacağı faiz kararı;Dolar/TL kuru başta olmak üzere gelişen ülke para birimlerini,Altın ve gümüş fiyatlarını,Kripto para piyasalarını,Borsa endekslerini doğrudan etkiliyor.Bu nedenle Temmuz 2025 toplantısı, sadece ABD ekonomisi için değil, küresel finansal piyasalar açısından da kritik bir dönüm noktası niteliğinde.