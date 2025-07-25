Haber Tarihi: 25 Temmuz 2025 15:02 - Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 15:02

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 FED temmuz ayı PPK faiz kararı

ABD Merkez Bankası (FED) temmuz ayı faiz kararı için gözler Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında. Piyasalar, küresel enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler doğrultusunda FED'in alacağı kararı yakından takip ediyor. Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları da FED'in faiz kararı öncesinde yatırımlarını güvenli limanlara çekmiş durumda. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 FED temmuz ayı PPK faiz kararı
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Dünyanın en etkili merkez bankalarından biri olan ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının temmuz ayı para politikası kararını açıklamaya hazırlanıyor. Özellikle dolar kuru, altın fiyatları ve küresel borsalar üzerinde belirleyici olan FED faiz kararı, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından büyük bir dikkatle bekleniyor. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
FED'in Temmuz 2025 faiz toplantısı, 29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından alınacak karar, Türkiye saatiyle 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

Aynı gün FED Başkanı Jerome Powell'ın düzenleyeceği basın toplantısında para politikasına dair mesajlar verilmesi bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

2025 yılı itibarıyla ABD ekonomisinde enflasyonun hedefe yaklaşması ve iş gücü piyasasında yavaşlamanın sinyalleri, yatırımcıları faiz indirimi ihtimaline odakladı. Haziran 2025'te açıklanan enflasyon verileri, çekirdek TÜFE'de %2,3'e gerileme göstermişti. Bu durum, FED'in Temmuz ayında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Uzmanlar, FED'in Temmuz ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Ancak, Powell'ın açıklamaları ve karar metnindeki dil, yılın geri kalanındaki para politikasının yönü açısından da belirleyici olacak.

FED FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

FED'in alacağı faiz kararı;

Dolar/TL kuru başta olmak üzere gelişen ülke para birimlerini,

Altın ve gümüş fiyatlarını,

Kripto para piyasalarını,

Borsa endekslerini doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle Temmuz 2025 toplantısı, sadece ABD ekonomisi için değil, küresel finansal piyasalar açısından da kritik bir dönüm noktası niteliğinde.

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