Kocaelispor, Metehan Baltacı'nın peşinde!

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 22 yaşındaki stoper Metehan Baltacı'nın, TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer olabileceği konuşuluyor. İddialara göre Yeşil-Siyahlı ekip, genç savunmacıyı kadrosuna katmak için harekete geçti.
KOCAELİSPOR'A GİDEBİLİR
Kocaelispor, Metehan Baltacı'ya talip oldu. Oyuncunun Kocaelispor'a imza atması yüksek bir ihtimal. Bu haber camiada büyük yankı uyandırırken, taraftarlar resmi açıklamaları beklemeye başladı.
HEDEF SÜPER LİG, PLAN GENÇLEŞME
Kocaelispor, Süper Lig hedefi doğrultusunda kadrosunu genç ve potansiyelli oyuncularla takviye etmeyi sürdürüyor. Metehan Baltacı transferiyle savunma hattında dinamizm hedefleniyor. Ancak şu ana kadar ne Galatasaray'dan ne de Kocaelispor'dan resmi bir açıklama gelmedi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
63 MAÇLIK TECRÜBE
İstanbul doğumlu Metehan Baltacı, futbola Galatasaray altyapısında başladı ve 2021'de A Takım'a yükseldi. Savunmanın merkezinde görev yapan genç futbolcu, daha önce İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'da kiralık olarak forma giydi. Bu kulüplerde toplam 63 resmi maça çıkan Baltacı, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.
KOCAELİSPOR'A GİDEBİLİR
Kocaelispor, Metehan Baltacı'ya talip oldu. Oyuncunun Kocaelispor'a imza atması yüksek bir ihtimal. Bu haber camiada büyük yankı uyandırırken, taraftarlar resmi açıklamaları beklemeye başladı.
HEDEF SÜPER LİG, PLAN GENÇLEŞME
Kocaelispor, Süper Lig hedefi doğrultusunda kadrosunu genç ve potansiyelli oyuncularla takviye etmeyi sürdürüyor. Metehan Baltacı transferiyle savunma hattında dinamizm hedefleniyor. Ancak şu ana kadar ne Galatasaray'dan ne de Kocaelispor'dan resmi bir açıklama gelmedi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
63 MAÇLIK TECRÜBE
İstanbul doğumlu Metehan Baltacı, futbola Galatasaray altyapısında başladı ve 2021'de A Takım'a yükseldi. Savunmanın merkezinde görev yapan genç futbolcu, daha önce İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'da kiralık olarak forma giydi. Bu kulüplerde toplam 63 resmi maça çıkan Baltacı, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.