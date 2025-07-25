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Kocaelispor, Metehan Baltacı'nın peşinde!

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı transfer etmek istiyor.

calendar 25 Temmuz 2025 14:45 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 14:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, Metehan Baltacı'nın peşinde!
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Galatasaray'ın altyapısından yetişen 22 yaşındaki stoper Metehan Baltacı'nın, TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer olabileceği konuşuluyor. İddialara göre Yeşil-Siyahlı ekip, genç savunmacıyı kadrosuna katmak için harekete geçti.

KOCAELİSPOR'A GİDEBİLİR

Kocaelispor, Metehan Baltacı'ya talip oldu. Oyuncunun Kocaelispor'a imza atması yüksek bir ihtimal. Bu haber camiada büyük yankı uyandırırken, taraftarlar resmi açıklamaları beklemeye başladı.


HEDEF SÜPER LİG, PLAN GENÇLEŞME

Kocaelispor, Süper Lig hedefi doğrultusunda kadrosunu genç ve potansiyelli oyuncularla takviye etmeyi sürdürüyor. Metehan Baltacı transferiyle savunma hattında dinamizm hedefleniyor. Ancak şu ana kadar ne Galatasaray'dan ne de Kocaelispor'dan resmi bir açıklama gelmedi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

63 MAÇLIK TECRÜBE

İstanbul doğumlu Metehan Baltacı, futbola Galatasaray altyapısında başladı ve 2021'de A Takım'a yükseldi. Savunmanın merkezinde görev yapan genç futbolcu, daha önce İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'da kiralık olarak forma giydi. Bu kulüplerde toplam 63 resmi maça çıkan Baltacı, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

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