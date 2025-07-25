Haber Tarihi: 25 Temmuz 2025 16:58 - Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 16:58

Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı-kırmızılılar, hazırlık mücadelesinde Strasbourg ile karşılaşıyor. Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transferi Leroy Sane kampa katılırken gözler Strasbourg'la oynanacak mücadeleye çevrildi. Avusturya kampından dönen Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürürken mücadeleye Rams Park ev sahipliği yapacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan üç hazırlık maçını da kazanmayı başardı. Peki Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal…

Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta?
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Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği sürerken yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederken ikinci mücadelesinde ise Avusturya ekibi Admira Wacker'i 2-1'le geçti. Galatasaray son hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari karşısında 3-1 kazandı. Galatasaray - Strasbourg mücadelesinin programı belli oldu. Futbolseverler ise karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanala odaklandı. Galatasaray'da şans verilmesi durumunda Leroy Sane forma giyebilecek. Peki Galatasaray - Strasbourg hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati…

GALATASARAY - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray dördüncü hazırlık mücadelesinde Strasbourg ile karşılaşıyor. Rams Park'ta oynanacak mücadele 26 Temmuz cumartesig günü saat 21:00'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA GÖZLER SANE'DE

Yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek Leroy Sane, İstanbul'da takımla ilk idmanına çıktı. Kariyerinde Schalke, Manchester City ve Bayern Münih gibi takımlar bulunan yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 48 mücadelede 13 gol ve 6 asistlik performansla dikkat çekti. Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Sane, Strasbourg karşısında süre alabilecek.

SARI-KIRMIZILILAR LAZİO İLE KARŞILAŞACAK

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, Strasbourg'un ardından hazırlık mücadelesinde İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşacak.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.

Galatasaray - Lazio arasındaki hazırlık mücadelesi 2 Ağustos cumartesi günü oynanacak.

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