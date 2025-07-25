Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi nedir?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 27 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarını ilişkin bilançoyu paylaştı.



Bakan Yerlikaya, Bilecik ve İzmir'in "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.



Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:



"27 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasında; yangına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere;



- AFAD tarafından 1.191 personel ve 198 Arama/Kurtarma aracı,



- Jandarma Genel Komutanlığımızdan 8 bin 953 Personel ve 18 hava aracı,



- Emniyet Genel Müdürlüğümüzden 1.675 Personel, 3 Helikopter ve 129 TOMA,



- Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan 237 personel görev aldı.



"120 MAHALLE TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI"



Meydana gelen orman yangınlarında 120 mahalleden vatandaşlarımız tedbir amacıyla güvenli bölgelere alındı.



Kontrol altına alınan ve tehlikesi geçen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın dönüşü sağlandı.



"9 İLDE 311 KONUT AĞIR HASAR ALDI"



Yangınlar nedeniyle; 9 ilde 1.157 bina, 1.458 bağımsız bölüm incelenerek 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi.



"BİLECİK VE İZMİR AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ"



Bilecik ve İzmir illerimizde "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

İzmir'de 56, Bilecik'te 26, Sakarya'da 3 olmak üzere toplamda 3 ilimizde 85 konteyner kurulumu gerçekleştirildi.



"128 MİLYON 492 BİN 242 TL ÖDENEK GÖNDERİLDİ"



AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon 492 bin 242 TL ödenek gönderildi.



Defterdarlık ekipleri tarafından yapılan zarar tespit çalışmalarına göre 7 ilimizde 396 haneye;



- AFAD tarafından 76 milyon 810 bin 766 TL,



- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 milyon 85 bin TL ödeme yapıldı.



Afet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grubu tarafından yapılan tespitlerde;

49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı ve 4 bin 175 kovan telef olduğu belirlendi.



"27 KİŞİ TUTUKLANDI"



01 Mayıs - 24 Temmuz 2025 Tarihleri Arasında Meydana Gelen Yangın Olaylarıyla İlgili;



Jandarma Genel Komutanlığınca;



01 Mayıs - 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında 34 ilimizde meydana gelen 184 orman yangınına ilişkin olarak;



- 25'i tutuklandı,



- 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünce;



01 Mayıs - 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen 56 orman yangınına ilişkin;



- 2'si tutuklandı,



- 2'sine adli kontrol kararı verildi."



GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NEDİR?



"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi", Türkiye'de bir afet (örneğin: deprem, sel, yangın, heyelan, çığ vb.) sonrasında valiliklerin önerisiyle AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından ilan edilen özel bir statüdür. Bu statü, afetin can ve mal kaybı açısından bölgedeki sosyal ve ekonomik hayatı ciddi şekilde etkileyecek boyutta olduğunu resmen kabul eder.



Olası afetlerin genel hayata etkili olup olmadığının tespitinde dikkate alınan diğer kriterler ise şöyle:



Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,



Tarım ürünlerinden en az üçte birinin zarar görmüş olması,



Büyük ve küçükbaş hayvanın telef olması,



O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,



O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,



Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması.

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