25 Temmuz
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
25 Temmuz
FC Zürich-Sion
21:30
25 Temmuz
AGF-Randers FC
20:00
25 Temmuz
Fredrikstad-Stroemsgodset
20:00
25 Temmuz
Cracovia-Termalica Nieciecza
19:00
25 Temmuz
Arka Gdynia-Radomiak Radom
21:30
25 Temmuz
Cork City-Sligo Rovers
21:45
25 Temmuz
Galway United FC-Waterford FC
21:45
25 Temmuz
Derry City-Bohemian FC
21:45
25 Temmuz
FC Köln-Leicester City
18:00
25 Temmuz
Saint-Etienne-Paris FC
20:00
25 Temmuz
ADO Den Haag-Norwich City
20:00
25 Temmuz
Motherwell-Hertha Berlin
21:00
25 Temmuz
Sporting CP-Villarreal
21:30

Toprak Razgatlıoğlu piste çıkıyor!

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan ayağında Toprak Razgatlıoğlu, Balaton Park Pisti'nde sahne alacak.

calendar 25 Temmuz 2025 14:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Toprak Razgatlıoğlu piste çıkıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) 2025 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 25-27 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'daki Balaton Park Pisti'nde piste çıkacak.

WSBK 2025 sezonunun kritik etaplarından biri olan Balaton Park, yüksek hızlı virajları ve teknik yapısıyla pilotlar için önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Razgatlıoğlu, Balaton Park Pisti'nde de galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Yarış takvimi şu şekilde:

26 Temmuz Cumartesi

Superpole: 12:00 (TSİ)

Yarış 1: 15:00 (TSİ)

27 Temmuz Pazar

Superpole Yarışı: 12:00 (TSİ)

Yarış 2: 15:00 (TSİ)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.