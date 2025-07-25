Toprak Razgatlıoğlu piste çıkıyor!

Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) 2025 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 25-27 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'daki Balaton Park Pisti'nde piste çıkacak.



WSBK 2025 sezonunun kritik etaplarından biri olan Balaton Park, yüksek hızlı virajları ve teknik yapısıyla pilotlar için önemli bir sınav niteliği taşıyor.



Razgatlıoğlu, Balaton Park Pisti'nde de galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek.



Yarış takvimi şu şekilde:



26 Temmuz Cumartesi



Superpole: 12:00 (TSİ)



Yarış 1: 15:00 (TSİ)



27 Temmuz Pazar



Superpole Yarışı: 12:00 (TSİ)



Yarış 2: 15:00 (TSİ)



