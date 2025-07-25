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Bakhtiyor'un babasından transfer itirafı

Beşiktaş'tan Rusya Ligi'ne transferi gündemde olan Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi hakkında oyuncunun babası açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Temmuz 2025 13:12
Fotoğraf: AA
Bakhtiyor'un babasından transfer itirafı
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Beşiktaş'ın yeni sezon planlamaları kapsamında takımda kalması planlanan ve yolların ayrılacağı isimler şekilleniyor.

Beşiktaş'ın Kazak oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov ise ayrılması gündemde olan isimlerden.

Dinamo Moskova ve Beşiktaş arasında Bakhtiyor'un transfer görüşmeleri devam ederken Bakhtiyor Zaynutdinov'un babası Kazak basınına açıklamalarda bulundu.


Batyrzhan Zaynutdinov'un açıklamaları şu şekilde:

"Henüz oğlumla Dinamo'ya olası transferi hakkında konuşmadım – bana henüz bu konuda bir şey söylemedi. Ama ben de onun Rusya'ya geri dönüp oynamasını isterim. Bildiğim kadarıyla şu an kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Elbette, Dinamo ve Karpin, Bahtiyor için iyi bir seçenek. O onun eski hocası, bizim de sevdiğimiz bir antrenör,"

PERFORMANSI

Bakhtiyor geçtiğimiz sezonda Beşiktaş ile 12 maça çıktı ve 1 asistlik katkıda bulundu.

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