Türkiye çift erkekler tenis takımı, Dünya Üniversite Oyunları'nda 2'nci oldu

FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda (Universiade) tenis branşında yarışan Mert Alkaya ile Tuncay Duran, çift erkeklerde gümüş madalya kazandı.
Mert-Tuncay ikilisi, Almanya'da düzenlenen organizasyondaki çift erkekler tenis finalinde, tarafsız statüdeki Rus sporcular Egor Agafonov ile Ilia Simakin'in karşısına çıktı.
Sahadan 2-1 mağlup ayrılan Türk tenisçiler, gümüş madalya elde etti.
Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı, 8'e (5 altın, 3 gümüş) yükseldi.
Mert-Tuncay ikilisi, Almanya'da düzenlenen organizasyondaki çift erkekler tenis finalinde, tarafsız statüdeki Rus sporcular Egor Agafonov ile Ilia Simakin'in karşısına çıktı.
Sahadan 2-1 mağlup ayrılan Türk tenisçiler, gümüş madalya elde etti.
Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı, 8'e (5 altın, 3 gümüş) yükseldi.